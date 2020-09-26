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26.09.2020 - 10:40 | | Sabah

Beşiktaş'tan son dakika Lens ve Larin kararı!

Siyah-beyazlılar yabancı kontenjanı nedeniyle Kanadalı forvet ile Hollandalı kanat oyuncusunu gözden çıkardı.

Beşiktaş'tan son dakika Lens ve Larin kararı!
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Beşiktaş'ta Aboubakar transferi sonrası yabancı sayısı 16'ya ulaştı.

Kalinic ile birlikte yabancı sağ bek alınması halinde sayı 18'e yükselecek. Bu durumda kontenjanı açmak için Mirin ve Douglas'ın yanı sıra iki isim ya başka takıma kiralanacak ya da sözleşmeleri askıya alınacak.

Gönderilmeye ilk aday Larin'i AZ Alkmaar kiralamak istiyor. Diğer aday Lens ise gitmemekte direnirse sözleşmesi askıya alınacak.

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Beşiktaştan son dakika Lens ve Larin kararı

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