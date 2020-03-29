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29.03.2020 - 10:13 | | Fanatik

Beşiktaş'tan sürpriz Tyler Boyd kararı

Beşiktaş'ın sezon başı Vitoria Guimaraes’ten 2.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tyler Boyd'u bir Süper Lig ekibine kiralık olarak göndermeyi hedeflediği bildirildi.

Beşiktaş'tan sürpriz Tyler Boyd kararı

Kara Kartal’ın sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’ten 2.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayamamıştı.

25 yaşındaki oyuncuyla yeni dönemde yola devam etmeme kararı alan Siyah- Beyazlılar’ın, Boyd’u bir Süper Lig ekibine kiralık olarak göndermeyi hedeflediği bildirildi.

Boyd, geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyerek tamamlamıştı.

Beşiktaştan sürpriz Tyler Boyd kararı

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