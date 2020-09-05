Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan taktik ve kondisyon çalışması
05.09.2020 - 14:52 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'tan taktik ve kondisyon çalışması

Beşiktaş'ta futbolcular, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.

Beşiktaş'tan taktik ve kondisyon çalışması
ABONE OL

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını  sürdürdü. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir  Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde  gerçekleştirildi. İdmanda futbolcular, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları  üzerinde durdu.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan  antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda  oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında  13 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 7  Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Beşiktaştan taktik ve kondisyon çalışması

 

 

  

 

Layvin Kurzawa’nın Paris Saint-Germain formasıyla en iyi 3 golü!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Altınordu, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün peşinde
    Altınordu, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün peşinde
  2. Bouchard, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor
    Bouchard, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor
  3. Tamer Tuna: İddialı olabilirim ama...
    Tamer Tuna: İddialı olabilirim ama...
  4. Beşiktaş'tan taktik ve kondisyon çalışması
    Beşiktaş'tan taktik ve kondisyon çalışması
  5. Son dakika | Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması!
    Son dakika | Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Abdülkadir Ömür'den iyi haber

Abdülkadir Ömür'den iyi haber

Jepchirchir yarı maratonda dünya rekoru kırdı

Jepchirchir yarı maratonda dünya rekoru kırdı

İtalya'da yılın bombası patlıyor! Dev takasta Cengiz...

İtalya'da yılın bombası patlıyor! Dev takasta Cengiz...

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a geldi

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a geldi

Sıradaki Haber