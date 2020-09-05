Beşiktaş'tan taktik ve kondisyon çalışması

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda futbolcular, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 7 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.