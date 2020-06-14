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14.06.2020 - 14:58 | |   İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden eski basketbolcularından Benjamin McGilmer için taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Erkek basketbol takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

 

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