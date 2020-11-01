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01.11.2020 - 21:13 | | Bozhan Memiş İSTANBUL (İHA) -

Beşiktaş'tan Vodafone Park’ta ilk galibiyet

Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederken bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş'tan Vodafone Park’ta ilk galibiyet
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Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 10’a yükseltirken, sahasındaki ilk galibiyetine imza attı.

Bu sezon iç sahada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında ise 1-0 mağlup olmuştu.

Yeni Malatyaspor önünde 55. dakikada Larin’in attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, karşılaşmayı da bu sonuçla kazanarak bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetine imza attı.

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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0

Beşiktaştan Vodafone Park’ta ilk galibiyet

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