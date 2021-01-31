Bilal Ceylan, Eskişehirspor'dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, Beşiktaş'a transfer olması gündemde olan Bilal Ceylan'ın kulübe veda ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibariyle veda etti.Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal!" denildi.

Bilal Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda; "Elveda çocukluğum" ifadelerini kullandı.