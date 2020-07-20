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20.07.2020 - 07:00 |

Bilal Erdoğan’dan Başakşehir kutlaması!

Medipol Başakşehir’in tarihi şampiyonluğunu Bilal Erdoğan tribünden takip etti. Bilal Erdoğan, bitiş düdüğüyle beraber sahaya indi.

Bilal Erdoğan’dan Başakşehir kutlaması!
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Medipol Başakşehir’in tarihi şampiyonluğunu Bilal Erdoğan tribünden takip etti. Kayserispor maçını 90 dakika boyunca protokol tribününden izleyen Erdoğan, şampiyonluğun garantilenmesiyle beraber önce Göksel Gümüşdağ’ı kutladı.
Daha sonra turuncu-lacivertli yöneticileri tebrik eden Bilal Erdoğan, bitiş düdüğüyle beraber sahaya indi. Okan Buruk ve futbolcuları tek tek kutlayan Bilal Erdoğan herkesi alkışladı. Bilal Erdoğan oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Başakşehir atkısı da taktı.

Bilal Erdoğan’dan Başakşehir kutlaması

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

Göksel Gümüşdağ: "Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı"
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