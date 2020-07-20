Bilal Erdoğan’dan Başakşehir kutlaması!

Medipol Başakşehir’in tarihi şampiyonluğunu Bilal Erdoğan tribünden takip etti. Kayserispor maçını 90 dakika boyunca protokol tribününden izleyen Erdoğan, şampiyonluğun garantilenmesiyle beraber önce Göksel Gümüşdağ’ı kutladı.

Daha sonra turuncu-lacivertli yöneticileri tebrik eden Bilal Erdoğan, bitiş düdüğüyle beraber sahaya indi. Okan Buruk ve futbolcuları tek tek kutlayan Bilal Erdoğan herkesi alkışladı. Bilal Erdoğan oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Başakşehir atkısı da taktı.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu