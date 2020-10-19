'Sema'dan futbola bir mucizedir Konya

Mevlana 13. yüzyılda insanlığa seslenirken semaya davet etmiştir herkesi. Sema da bir çeşit spor değil mi? Halk türkülerinde bile görürsünüz Konyalı’nın spor sevgisini, tutkusunu... İşte böylesi manevi zenginliklerle dolu bir kentten hepimizin sporda çok daha büyük işler beklemek hakkıdır.

Siz Konya’yı sadece bir futbol kenti sanıyorsunuz değil mi?

Değil işte...

Tepeden tırnağa bir spor kentidir Konya; futbolda bunların içinde son yıllarda öne çıkan bir branştır sadece...

Taaa yüzyıllar öncesinden işlemiştir içine Konyalı’nın hareket!

Derler ki; nerede hareket, orada bereket!

Ondan sonra durmamışlardır yerinde...

“Gel, gel ne olursa ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...”

Ne güzel söylemiş Mevlana...

13. yüzyılda insanlığa seslenirken Mevlana, semaya davet etmiştir herkesi.

Sema da bir çeşit spor değil mi?

Halk türkülerinde bile görürsünüz Konyalı’nın spor sevgisini, tutkusunu...

***

Sema eden, yürüyen Konyalı, 1940’lı yıllarla birlikte, bisikleti keşfetmiştir.

Türkiye’de bisiklet sporunun başkenti olmuştur Konya...

İlk bisiklet veledromu da Türkiye’de Konya’da açılmış, 1952’de de şimdi yıkılan stadyumun içinde hizmete girmiştir...

(Hoş o tarihi veledrom yıkıldı, yani yerle-bir oldu!)

Yenisi yapılır mı, bilemem!

Bisiklet sporuna gazeteci olarak çok takıldım...

Hangisini saysam?

Neredeyse tam tamına 15 yıl o sporun peşinden koştum...

Türkiye’yi dolaştım, ünlü uluslararası sporcuları yakından izleme fırsatı buldum...

125’in üzerinde milli sporcu yetiştiren Konya, bisiklette rekortmen şampiyonlar çıkarmış, takım halinde defalarca kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşmıştır.

Hatta Erol Küçükbakırcı’nın 1973’te Balkan Şampiyonu olması Konya’nın bisikletteki üstünlüğünün en büyük belgesi olmuştur kuşkusuz.

Nusret Ergül’ü anmazsak, ayıp ederiz...

Kendisi de Konyalı büyük bir sporcudur...

Futbol oynadı, atletizm yaptı, ki dereceleri var, sonra mı?

Bisiklet sevdası başladı...

Emanet bisikletle yarışlara katıldı, 88 kişi arasında ikinci oldu..

***

Yürüyen, bisiklete binen Konya için koşmak da zor olmamış, peşinden takım sporlarının yıldızı parlamıştır.

Basketbol, voleybol ve hentbol...

Ama özellikle futbol ...

Konyaspor, Türkiye’nin neredeyse en eski kulüplerindendir.

Kuruluş tarihi 22 Haziran 1922’dir...

İlk defa 1924 yılında Türkiye Futbol Şampiyonası ile taraftarın önüne çıkan futbol son dönemlerde en çok ilgi gören branştır.

Genç sayısı fazla olan üniversite şehri Konya, bugün maçlarda stadını tıka -basa dolduran ender kentlerimizden birisidir.

Türkiye’nin önemli milli maçlarını Konya’da oynaması da, EURO 2016 biletini aldığı İzlanda sınavına Konya’da 42 bin kişinin desteğiyle çıkması da bundandır.

Bu ilginin Konyaspor Futbol Takımı’nı da olumla yönde etkilemesinden doğal ne olabilir?

Özellikle 2016-17 sezonunda başarı da doruğa çıkmış, sezonu 3. sırada tamamlarken, Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupası’nı da müzesine taşımıştır Konyaspor...

Takımın kaptanı ve 10 yıldır formasını giyen Ömer Ali Şahiner, kulübün tarihine geçmeyi şimdiden başarmış bir sporcudur...

***

Peki, Mevlana’nın kentine, türküsünde bile yürüyene, bisiklette tarihe geçene, gençlerin şehrine bunlar yeter mi?

Asla... Yetmez...

Konya, bisikletteki o muhteşem başarılı günlerine geri dönmeli, her branşta etkisini göstermeli, futbolda da üst sıraları hedeflemelidir.

Konyalı suskundur...

Ama asildir!

Mevlana’nın, “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye” lafını rehber edinmiştir kendine, tarzını ona göre belirlemiştir.

İşte böylesi manevi zenginliklerle dolu bir kentten hepimizin sporda çok daha büyük işler beklemek hakkıdır.

Haydi Konyalım... Yürü, koş...

Türkiye’nin sana ihtiyacı var, coş artık.

Eee bisiklet sporunu da unutmayalım lütfen, yeni Erol Küçükbakırcı’ların yetişmesini dört gözle bekliyorum, biline!

2021 yılında Konya’da yapılacak İslam Oyunları’na da ev sahipliği yapacak. Elbette bu organizazyon da Konya’nın tanıtımı açısından büyük önem taşıyor.