Lider Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ı herkes iyi tanır. Çok naif bir yapısı vardır, sevgi doludur, saygısızlık ve haksızlık kelimeleri onun lugatında yoktur. Hakem hatalarından en çok onun canı yanmıştır, buna karşın hep saha içinde kalmaya özen göstermiştir. Farklı Gaziantep yenilgisini ‘doğal’ karşılayacak kadar da olgundur. Yani işine odaklanır, kolay kolay isyan etmez. Çalımbay, tipik bir teknik adam fotoğrafıdır, örnektir.

Gaziantep’in Rumen Teknik Direktörü Sumudica için ise aynı cümleleri kurmakta zorlanıyorum! Teknik adamdan çok, tahrik uzmanı! Asıl işlevini unutuyor, tribünlere oynuyor, ortamı geriyor, rakip futbolcuları tahrik ediyor! Sivassporlu Caner’in sarı kart görmesinin temelinde Rumen çalıştırıcı yatıyor. Elbette her teknik adamın huyu-suyu farklıdır, tamam. Sumudica, fark üçe çıkınca Caner’e eliyle üç işareti yapıyor, durmuyor beşi gösteriyor! Bu tip tahrikler teknik adamlık apoletiyle bağdaşmaz! Neticede Caner dayanamıyor, Rumen hocanın üstüne yürüyor, sarıyı görüyor.

Sumudica sadece sahayı değil, tribünleri de tahrik ediyor. Rumen hocanın bu olumsuz tavırlarını hakemlerimiz de görüyor, ama ‘dur’ diyen yok! Maç sonunda Rıza hoca, Sumudica ile karşılaşmış, “Niye oyuncularımızı tahrik ediyorsun?” diye sormuş... Sumudica, “Ben mi, hatırlamıyorum, özür dilerim” yanıtını vermiş... Ohh ne güzel asıl işine odaklanacağına, rakip oyuncuları önce tahrik et, ondan sonra özür dile, hadi oradan!

Biraz araştırdım, Gaziantep yöneticileri de bu durumdan pek hoşnut değillermiş... Öyle ki, Rumen hocaya ‘terapi’ önerisi getirdikleri iddia ediliyor. Tecrübeli hocanın, “Gerek yok, yatıştırıcı alarak maçlara çıkıyorum” diyerek bu öneriye karşı çıktığı da ileri sürülüyor... Haa bu bir iddia, aslı-astarı var mı, doğru mu, değil mi, bilemiyoruz. Ancak ‘görünen köy kılavuz istemez’ deyimini hatırlatmakta yarar var!

Galibiyet serisi lazım

Ümraniye’deki Kartal Yuvası’nda şu sıralar tam bir bahar havası esiyor. Sergen Yalçın’ın yuvaya dönmesi, ilk maçından üç puanla çıkması taraftar, yönetim ve camiayı gelecek adına umutlandırdı.

Sergen Hoca ilk etapta Ümraniye’de kaybolan özgüveni yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor, başarıyor da... Kartal’da oyuncuların kondisyon eksikliği var, bunu Rize maçının ikinci yarısında gözlemledik. Sergen Yalçın, bireysel çalışmalarla oyuncuların enerjisini 90 dakikaya yayacaktır, kuşkum yok. Kartal zirvenin uzağında, yeniden potaya girmek ise seri yakalamaktan geçiyor. Yani, Beşiktaş artık vites yükseltmek zorundadır. Vites mi yükseltir, yoksa Kartal iki ileri, bir geri mi yapar, bunu önümüzdeki haftalar gösterecek.

Parayı verin, Sörloth’u alın!

Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Sörloth’u izlerken keyif alıyorum. Bırakın golcülüğünü bir kenara, müthiş bir takım oyuncusu. Koşmadığı alan, gitmediği yer yok. Öyle durağan bir golcü asla değil. Fizik gücünü çok iyi kullanıyor, fırsatların olduğu her yerde o var. Rakip kim olursa olsun, disiplinli ve de soğukkanlı. Golcülüğü mü? Fazla söze gerek var mı? Trabzon’da kiralık, yönetim kanadı 6 milyon euro ödediği anda, kalıcı olur... Eeee böylesi bir yetenek zor bulunur, aman kaçırmayın! Bulana, getirene helal olsun.

Hakemlerin sorumluluğu

Sivasspor’un farklı Gaziantep yenilgisi, futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. Halkın içinde yaşıyoruz, onlarla futbol üzerine sohbetler yapıyoruz. Üç büyük takımın taraftarları, “Biz olamazsak, Sivasspor şampiyon olsun” diyerek kırmızı-beyazlı takımın futboluna övgü yağdırıyorlar. Ancak Sivasspor’un giderek puan avantajını kaybetmesi, Süper Lig’deki sürpriz sonuçlar, tam tamına 7 takımı ‘havaya’ soktu, hesaplar terse döndü, kartlar yeniden dağıtılıyor. Belli ki zirve heyacanı önümüzdeki haftalara da taşınacak, bu da ligimize renk katacak. Bu kora-kor yarışta kuşkusuz gözler hakemlerimizde olacak. Dileriz, hakemlerimiz, VAR’ın da desteğiyle maçlarda hata yapmaz, yorumların dışında kalırlar!

6 saniye bitti mi?

Kalecilerin uyması gereken 6 saniye kuralı var, biliyoruz. Ne var ki, sanırsınız bu kural eskide kaldı, uyan da var, uymayan da! Maçlara dikkat edin, kaleciler topu eline aldığı anda öyle sanıldığı gibi 6 saniye içinde topu oyuna sokmuyorlar! Hele takımı zamana oynuyorsa ki, bunu görüyoruz 6 saniye kuralına uymuyorlar! Maalesef hakemlerimiz bunu es geçiyorlar, ya da o kuralı anımsamıyorlar! Olur mu böyle bir şey? MHK, bu konuda devreye girmeli, hakemlerimizi uyarmalı!

Joker Boateng

Beşiktaş’ın son dakika transferi Boateng, bilinen bir oyuncu, kariyeri boyunca 14 farklı takımda oynadı. Tam bir joker, ofansif, iki kanatta da görev yapabiliyor. Yani, ‘tepe tepe kullan’ misali, nereye koyarsanız orada oynar. Boateng takımda rekabet ortamı yaratacak, artı tribünleri de ayağa kaldıracak bir fotoğraftır.