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01.04.2020 - 15:44 | | Ortaçizgi

Bilic, Beşiktaş'ı yakmış! Lukaku'yu istememiş...

Inter'in yıldız oyuncusu Romelu Lukaku'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Inter'in ünlü golcüsü Romelu Lukaku, İtalya basınına konuştu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı.

Bilic beni istemedi

Lukaku, yaptığı açıklamada "2013 yılında Chelsea'den Beşiktaş'a kiralık olarak gidiyordum. Slaven Bilic beni istemedi. Son gün Everton'a kiralandım" ifadelerini kullandı.

Bilic, Beşiktaşı yakmış Lukakuyu istememiş...

 

Bilic, Beşiktaşı yakmış Lukakuyu istememiş...

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