Bilic, Beşiktaş'ı yakmış! Lukaku'yu istememiş...

Inter'in ünlü golcüsü Romelu Lukaku, İtalya basınına konuştu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı.

Bilic beni istemedi

Lukaku, yaptığı açıklamada "2013 yılında Chelsea'den Beşiktaş'a kiralık olarak gidiyordum. Slaven Bilic beni istemedi. Son gün Everton'a kiralandım" ifadelerini kullandı.