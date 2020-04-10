Binlerce dosya FIFA’nın önünde birikebilir!

‘Anlaşın’ ama nasıl?

FIFA, dünyanın belası haline gelen koronavirüs vakası nedeniyle bir rehber hazırladı ancak bu, kulüplerle futbolcular arasındaki “olası” uyuşmazlıkları kaldırmadı. Dünya futbolunun patronunun en güçlü tavsiyesi, “anlaşın” oldu. Ya anlaşamazlarsa? O zaman için kriterler de belirlendi. Ancak bu rehber ile beraber, futbol camiasının kafasında soru işaretleri oluştu. İşte spor hukukçularının bu sorulara verdiği cevaplar:

Sorular... Cevaplar...

Bu kriterleri uygulayacak olan kim?

-FIFA Oyuncuların Statüsü Komitesi veya FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu.

Ya yabancılık unsuru taşımayan uzlaşmazlıklarda (Bir Türk kulübüyle Türk futbolcu arasındaki uyuşmazlıklarda) kimin kapısı çalınacak?

- Sözleşmede ne yazıyorsa... Eğer sözleşmede varsa kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) verecek. Yoksa bile UÇK tercih edilebilecek ancak karşı taraf bunu kabul etmezse ticaret mahkemelerine gidilecek. Bu davanın da kaç yıl süreceği, futbolda başka bir örneği olmadığı için (mücbir sebep) çıkacak karar meçhul...

Ne gibi uyuşmazlık yaşanabilir?

-Futbolcu, kulübün istediği indirimi kabul etmeyebilir ya da sezonun uzadığı süre kadar fazladan para talep edebilir.

Kulüple oyuncu, sezonluk anlaşma yapmıyor mu?

-Doğru... Ancak şöyle de düşünmek gerek. Erteleme sırasında oyuncuya izin verdin mi? Ülkesine gidebildi mi? Yoksa ona antrenman programı vererek çalıştırmaya devam ettirdin mi? Bunlar da ekstra ödemeler konusunda belirleyici olabilecek.

TFF’nin talimatına göre sözleşmeler sezon sonunda tamamlanıyor. Ancak bazı hukukçular bunun Borçlar Kanunu’na aykırı olduğunu düşünüyor.

-Ama futbolcuların kulüple yaptığı sözleşme sırasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve de FIFA’nın kurallarına uyacağına dair taahhütname imzalıyorlar. Bu nedende böyle bir savunmanın fayda sağlaması zor...

Yeni sözleşme yapmak ya da mevcut sözleşmeyi uzatmanın ne gibi sıkıntıları olacak?

-Ülke federasyonları, transfer takvimini bir yıl öncesinden belirlemişti. Şimdi FIFA değişiklik yapmalarına izin verdi. Ancak her ülkenin koşulları farklı olduğu için çakışmalar yaşanabilir. Bu durumda eski kulübü avantajlı olacak.



İndirim herkese aynı uygulandı mı?

FIFA, ilk olarak kulüplerin personelle anlaşıp anlaşmadığına bakacak olan dünya futbolunun patronu, kulübün gelir-gider durumuna bakacak, sözleşme durumunun orantılı olup olmadığına bakacak, indirim sonrasındaki net geliri inceleyecek. Ancak FIFA’nın en önemli kriteri, bu indirimin tüm kadroya uygulanıp uygulanmadığı, uygulandıysa herkese aynı oranda mı uygulandığı olacak. Örneğin, bir kulübün vazgeçilmezi olan futbolcunun sözleşmesi aynı bırakılırken, gözden çıkarılanın oranının çok fazla tutulması hakkaniyete uygun görülmüyor.

Asıl sıkıntı alt liglerde

Türkiye’de Süper Lig daha fazla ön planda görünse de, alt liglerde yer alan takımlar ve 1. Lig’de yabancıları bulunan takımlar büyük sıkıntı yaşıyor ve bu belki de katlanarak devam edecek. Ödemelerde sorun bulunan ekiplerin, koronavirüs etkisinden kurtulması çok daha zor görünüyor.

İlk mahkeme

Fildişi Sahili asıllı İsviçreli futbolcu Johan Djourou, maaş indirimine gitmediği için sözleşmesini fesheden Sion’u mahkemeye verdi. Djourou, itibarının zedelendiği gerekçesiyle Sion’a dava açtığını kaydederek, kazanması durumunda alacağı parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını belirtti.

‘Risk varsa oynanmaz’

Brezilya’nın eski golcüsü Ronaldo, FIFA Başkanı Infantino ile röportaj yaptı. Gündemi değerlendiren Infantino, “Futbola dönmek için acele edilmemeli. Önce sağlık demek lazım... Eğer risk varsa futbol oynanmaz. Maç yapacağız diye insanların sağlığını riske atmaya değmez. Tekrar ne zaman başlamamız uygun sa o zaman başlarız” dedi.

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