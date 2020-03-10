Bir Feghouli klasiği

Galatasaray’da Sivas maçında bir gol atıp, bir de asist yapan Sofiane Feghouli’nin ligin ikinci yarılarındaki çıkışı dikkat çekici...



Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunu yaşayan Cezayirli futbolcu, Galatasaray’daki ilk döneminin ilk yarısında, 5 gole katkı sağlarken, ikinci yarıda bu rakamı 10’a çıkardı.

Feghouli, ikinci yılında ise yine ikinci yarıda performansını yukarı taşıdı. Feghouli ilk yarıda 1 gol atarken, ikinci devrede 8 gol attı, 6 da asist yaparak 14 gole katkı yaptı. Bu da sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna büyük destek verdi.

Ve bu sezon ilk yarıya yine kötü başlayan Feghouli ikinci yarıda açıldı. İlk 17 hafta 3 gole katkı yapan Cezayirli futbolcu, ikinci yarı 8 haftada 4 gole destek sağladı.