Bir kaptandan daha fazlası

SERDAR SARIDAĞ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna 38 yaşındaki futbolcuyu davet ederek çok stratejik bir hamle yaptı. Hem saha içinde hem de saha dışında tecrübeli hocanın yardımcısı gibi çalışan Emre kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için çok yoğun çaba harcadı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’un ardından Moldova’yı yenerek, A Milli Takım kariyerindeki en iyi grup başlangıcını yapan Teknik Direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu tercihiyle özellikle genç oyuncular üzerinde müthiş bir pozitif hava yarattı.

Moldova maçında 97. kez ay-yıldızlı formayı giyen Emre Belözoğlu’nun geçmiş dönemlerdeki tecrübesini takıma yansıtmak isteyen Güneş’in bu tercihinin tecrübeli oyuncuyu da şaşırttığı ortaya çıktı. Yakın çevresine ay-yıldızlı formayı yeniden giymeyi hiç beklemediğini ve böyle bir davetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Emre’nin, bu güveni boşa çıkarmamak için kampta gece gündüz mesai harcadığı ifade edildi. Takım arkadaşlarından büyük saygı gören 38 yaşındaki futbolcunun, ay-yıldızlı ekibe hem kaptanlık hem de ağabeylik yaptığı kaydedildi.

Hizmeti sürecek

Emre Belözoğlu dışında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ün de Teknik Direktör Şenol Güneş’e her konuda yardımcı olmaya çalıştığı belirtildi. Şenol Güneş sezon sonunda futbolu bıraksın veya bırakmasın Emre Belözoğlu’ndan yararlanmaya devam etmeyi düşünüyor.

Ay-yıldızlı hocanın yeşil sahalara veda etmesi halinde Emre’yi idari ya da teknik heyetin içerisine almayı düşündüğü ifade edildi. Bu sezon Başakşehir forması altında şampiyonluk kovalayan tecrübeli futbolcu sezon sonu kulübüyle yapacağı görüşmenin ardından bir karar vereceğini duyurmuştu.

Dalyaya üç kaldı

Emre Belözoğlu, Moldova karşısında A Milli Takım formasını 97. kez giydi. Ay-yıldızlı ekipte 9 gole imza atan Emre, 3 kez daha görev yapması halinde dalyaya ulaşacak.