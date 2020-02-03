Bir Milan efsanesi! 3 kuşak Maldini...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

İtalya'da Milan'ın Serie A'da Verona ile 1-1 berabere kaldığı maçta tarihi bir an yaşadı. Milan kulübünün tarihinde çok önemli bir yeri olan Maldini ailesi, geleneğini devam ettirdi.

Efsane kaptanlardan Paolo Maldini'nin 19 yaşındaki oğlu Daniel Maldini, 90+3. dakikada oyuna girmesiyle unutulmaz bir rekor kırıldı.

19 yaşındaki Maldini, dedesi Cesare Maldini'den 67, babası Paolo Maldini'den de tam 35 sene sonra Milan formasıyla sahaya çıktı. Dede Cesare Maldini, Milan’da 1954-1966 yılları arasında 11 sene top oynamış ve defans oyuncusu olarak kaptanlığa yükselmişti.

Baba Paolo Maldini de 1984-2009 arası stoper ve sol bek olarak görev yapıp, 647 maçla rekor kırmıştı. Şimdi de ailenin en küçüğü 19 yaşındaki Daniel Maldini, orta saha rolüyle ilk kez Milan’da boy gösterdi.