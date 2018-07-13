Bir rüyadan fazlası

CELAL UMUT EREN

İngiltere karşısında aldığı galibiyetle adeta bir futbol rüyasına imza atan Hırvatlar, 4.1 milyonluk nüfusu ve yüzölçümüyle turnuvanın gelmiş geçmiş en özel takımlarından biri olmaya devam ediyor, şampiyonluk yolunda rekorları kırıyor.

2018 Dünya Kupası, Hırvatistan Milli Takımı için rüya gibi geçiyor. İngiltere’yi uzatmaların sonunda 2-1 yenen Hırvatlar, tarihlerinde ilk kez finale yükseldi. Zlatko Dalic ve öğrencileri, 1998 Dünya Kupası’nda yarı final oynayıp 3.’lük kürsüsüne çıkan ülkelerine yeni ve daha büyük bir gurur yaşattı.

15 Temmuz Pazar akşamı Fransa ile Moskova’daki Luzhiniki Stadı’nda final maçına çıkacak Hırvatlar, büyük bir heyecan yaşıyor. Sadece 4.1 milyon nüfusuyla büyük bir futbol tarihi yazan Hırvatistan, finallere kalan toplamda 13. farklı ülke oldu. Ayrıca finale kalan 10. Avrupa ülkesi olan Dalic ve öğrencileri, 1930’da finale kalan Uruguay’dan sonra şampiyonluk maçına çıkacak en küçük nüfuslu ülke olarak kayıtlara geçti. Son 88 yıllık dönemde de final görecek en ufak ülke olarak dikkat çektiler.

Hırvatistan ayrıca yüzölçümü bakımından da 1978’de finale kalan Hollanda’dan sonra en küçük ikinci ülke. Balkan temsilcisinin bir diğer özelliği de uzun senelerdir süren şanssızlıklarını kırması oldu. 1998 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’ya karşı 2-1 yenilirken 1 dakika arayla gol yemeleri, EURO 2008 çeyrek finalinde 120. dakikaya 1-0 öne girdikleri maçta Türkiye’ye penaltılarla kaybetmeleri ve EURO 2016 son 16 turunda Portekiz’e maç tam penaltılara kalacakken Quaresma’nın son saniye golüyle mağlup olmaları gibi şanssızlıkları kırdı.

Hırvatlar, Dünya Kupası’nda arka arkaya 3 eleme mücadelesinde de 120 dakika oynadı. Danimarka ve Rusya’yı penaltılarla geçti, İngiltere’yi 2-1 yendi.

Halk kahramanı Luka Modric



Hırvatistan Milli Takımı’nın kaptanı Luka Modric, İngiltere zaferi sonrası tamamen bir halk kahramanı gibi oldu. Ülke basınında Modric’in kariyerinde geçtiği zorlu yıllar hatırlatılıp, şu anki başarısı örnek gösterildi.

Yugoslavya iç savaşında evi yakılan ve dedesi başta olmak üzere 6 akrabasını kaybeden, mülteci bir ailenin çocuğu olarak otoparklarda yaşayan Modric’in futbolun ilk zamanlarında da kabul edilmediği hatırlatıldı. Gittiği tüm kulüplerden çelimsiz ve utangaç olarak nitelendirilen Hırvat yıldızın, şu an ise Dünya’nın zirvesine geldiği ifade edildi.

Real Madrid’deki eski hocası Jose Mourinho da Modric’e övgülerde bulunarak, “Luka Modric benim oğullarımdan bir tanesi, oğlum gibi. Ben Real Madrid’e ilk transfer ettiğimde herkes ‘tarihin en kötü futbolcusu’ demişti. Şimdi her şey ortada” diye konuştu.

Yorulmayan adam Rakitic

Zlatko Dalic’in teknik direktörlüğündeki Hırvatistan’da Ivan Rakitic farkı hissediliyor. Tecrübeli futbolcu, turnuva başından bu yana takımını hiç yalnız bırakmazken, rekora koşuyor. Bu sezon hem Barcelona hem de Hırvatistan ile toplamda 70 resmi maça çıkan Rakitic, 15 Temmuz Pazar günü Fransa’ya karşı finalde oynarsa 71. maçına çıkacak ve rekor kıracak.