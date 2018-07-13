Bir rüyadan fazlası
Tarihinde ilk kez finale kalan Hırvatistan, Dünya Kupası'ndaki başarısıyla unutulmaz bir hikaye yazıyor.
CELAL UMUT EREN
İngiltere karşısında aldığı galibiyetle adeta bir futbol rüyasına imza atan Hırvatlar, 4.1 milyonluk nüfusu ve yüzölçümüyle turnuvanın gelmiş geçmiş en özel takımlarından biri olmaya devam ediyor, şampiyonluk yolunda rekorları kırıyor.
2018 Dünya Kupası, Hırvatistan Milli Takımı için rüya gibi geçiyor. İngiltere’yi uzatmaların sonunda 2-1 yenen Hırvatlar, tarihlerinde ilk kez finale yükseldi. Zlatko Dalic ve öğrencileri, 1998 Dünya Kupası’nda yarı final oynayıp 3.’lük kürsüsüne çıkan ülkelerine yeni ve daha büyük bir gurur yaşattı.
15 Temmuz Pazar akşamı Fransa ile Moskova’daki Luzhiniki Stadı’nda final maçına çıkacak Hırvatlar, büyük bir heyecan yaşıyor. Sadece 4.1 milyon nüfusuyla büyük bir futbol tarihi yazan Hırvatistan, finallere kalan toplamda 13. farklı ülke oldu. Ayrıca finale kalan 10. Avrupa ülkesi olan Dalic ve öğrencileri, 1930’da finale kalan Uruguay’dan sonra şampiyonluk maçına çıkacak en küçük nüfuslu ülke olarak kayıtlara geçti. Son 88 yıllık dönemde de final görecek en ufak ülke olarak dikkat çektiler.
Hırvatistan ayrıca yüzölçümü bakımından da 1978’de finale kalan Hollanda’dan sonra en küçük ikinci ülke. Balkan temsilcisinin bir diğer özelliği de uzun senelerdir süren şanssızlıklarını kırması oldu. 1998 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’ya karşı 2-1 yenilirken 1 dakika arayla gol yemeleri, EURO 2008 çeyrek finalinde 120. dakikaya 1-0 öne girdikleri maçta Türkiye’ye penaltılarla kaybetmeleri ve EURO 2016 son 16 turunda Portekiz’e maç tam penaltılara kalacakken Quaresma’nın son saniye golüyle mağlup olmaları gibi şanssızlıkları kırdı.
Hırvatlar, Dünya Kupası’nda arka arkaya 3 eleme mücadelesinde de 120 dakika oynadı. Danimarka ve Rusya’yı penaltılarla geçti, İngiltere’yi 2-1 yendi.
Halk kahramanı Luka Modric
-Eğer ilk golü atarsanız, hemen 2’yi ve 3’ü bulun.
-Asla maçı uzatmalara taşımayın.
-Hırvatistan uzatırsa maçı ilk golü yemeyin.
-Hırvatistan’la asla penaltı atışlarına kalmayın.
İngiltere’yi 2-1 deviren ve final biletini kapan Hırvatistan, bürokratik anlamda da mutluluk yarattı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Kitarovic, NATO toplantısında olmasına rağmen milli takım formasıyla kutlama pozu verdi. Aynı zamanda dünkü kabinede de bütün bakanlar, Hırvatistan formasıyla toplantıya katıldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.