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23.06.2018 - 12:53 |

"Bir tarihi yazmanın gururu içindeyiz"

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele veren Panama Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Armando Cooper, ülkeleri adına tarihi bir başarı elde eden kişiler olarak büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

"Bir tarihi yazmanın gururu içindeyiz"
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Armando Cooper, yarın G Grubu'nda oynayacakları İngiltere karşılaşması öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılarak ülkeleri adına çok önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

"Panama futbolu ve Panama tarihi için tarihi bir başarı gerçekleştirdiğimizin farkındayız." diyen 30 yaşındaki oyuncu, "Bir tarih yazmanın gururu içindeyiz. Vicdanımız çok rahat. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve Dünya Kupası'na katıldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz Dünya Kupası'nda çıktığımız her maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Cooper, ilk maçta 3-0 yenildikleri Belçika karşısında istedikleri mücadeleyi ortaya koyamadıklarını belirterek, "Çok zor bir grupta yer aldığımızın farkındayız. Belçika, Tunus ve İngiltere. O yüzden bir önceki karşılaşmayı düşünmeden her maça ayrı ayrı odaklanmalıyız. Yapmamız gereken, her maçtan keyif almak, sahada savaşmak ve gururlu bir şekilde üst tura çıkmayı beklemek." diye konuştu.

"Eski farklar kapandı"

Her Dünya Kupası'nın sürpriz bir takımının olduğunu aktaran orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Her sene gittikçe takımların oynadığı futbol birbirine daha fazla benzerlik gösteriyor. Eski farklar kapandı. Hedefimiz, en iyi performansımızı sahaya yansıtmak ve kazanacağımız puanlarla sürprizi gerçekleştirmek. Kendimizden eminiz, üzerimize düşeni yaparsak, potansiyelimizi sahaya yansıtırsak, kalan iki maçta başkalarının sürpriz olarak göreceği şeyi gerçekleştirmiş oluruz."

Avrupa futbolunun hızlı ve tek temaslı oynandığını aktaran Armando Cooper, "Takımımızda herkesin farklı özellikleri var. Farklı liglerde oynuyoruz ve bu bize farklı tecrübeler kazandırdı. Kendimize güveniyoruz, rakiplerimizin oyun tarzları bize ters gelebilir ama biz gücümüzü sahaya yansıtırsak rakiplerimize çok ters gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Her zaman Arjantin'i desteklerdim"

Şili'nin Universidad de Chile takımında forma giyen Cooper, "Dünya Kupası'nda şampiyonluğa yakın gördüğün, favori takımın hangisi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Dünya Kupası'nda favorim birinci sırada Panama, ikinci sırada Panama ve üçüncü sırada Panama. Diğer ülkeler hiç umrumda değil, her şeyden önce kendi ülkem gelir. Bizim dışımızda bir takım kazanacaksa bunun Arjantin olmasını isterim. Çünkü hem Arjantinli çok arkadaşım var hem de bu zamana kadar Dünya Kupası'na katılamadığımız için her zaman Arjantin'i desteklerdim."

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