Biraz geç kalmadık mı!

BİLAL MEŞE - MAÇIN ÖYKÜSÜ

2018 Dünya Kupası elemelerine Hırvatistan beraberliği ile giren ay-yıldızlı ekibimiz evindeki ilk sınavına tutuk başladı. Yarmelenko (pen.) ve Kravets’in golleriyle neye uğradığını şaşıran milliler devre biterken Ozan Tufan ile umutlandı. İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu penaltıdan eşitliği sağladı, son dakikalardaki baskı ise üç puan için yetersiz kaldı.

Valla ne diyelim, aklımız sonradan başımıza geliyor... Ya da atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra... Öyle tutuk ve de kötü başladık ki maça, doğrusu millilerimizi tanımakta zorlandık... Bırakın topu, ayağa bir iki pas bile yapamadık, biri penaltıdan olmak üzere iki gol yiyerek devreyi tamamladık.

Milliler, devre biterken farkı bire indirdi. İkinci yarıda Terim’in oyuncu hamleleri hem takımı ayağa kaldırdı, hem de üzerimizdeki o ölü toprağını attık..

Hani yenemiyorsanız, yenilmeyeceksiniz lafı var ya, bu maç için asla geçerli olamaz bizim lugatımızda. Saha senin, taraftar senin yanında... Yeneceksin arkadaş yeneceksin.

24. dakika Ömer Toprak, Yarmalenko’yu cezaalanı içinde indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Yarmalenko kullandı. Volkan Babacan köşeyi tahmin etti, ne var ki, topu koltuğunun altından kaçırdı: 0-1

27’de savunmada az adamla yakalandık. Kravets, soldan önüne yuvarlanan topu ikinci kez filelere gönderdi: 0-2

45+1’de soldan kazanılan korner atışını Hakan Çalhanoğlu altı pasa kesti. Ozan Tufan yükseldi, kafayı çaktı: 1-2

55’te soldan yapılan ortaya altıpas içinde Kravets dokundu, kaleci Volkan Babacan’a çapran top direkten geri dönerken, yüreğimiz ağzımıza geldi.

Baskı sonuç verdi

70’te Hakan Çalhanoğlu göbekten süratle indi, solunda hareketlenen Cenk Tosun’un koşuyoluna topu yuvarladı, golcü futbolcu çarprazdan sert vurdu, top direkten döndü.

81’de yoğun baskımız eşitliği getirdi... Cenk Tosun, cezaalanı içinde düşürüldü, orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakan Çalhanoğlu maçın skorunu belirledi: 2-2