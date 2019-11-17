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17.11.2019 - 08:00 |

Bitmeyen çile!

Trabzonspor, arka arkaya gelen sakatlıklarla bu sezon adeta sarsıldı, neredeyse her ay bir futbolcusunu kenara ayırdı.

Bitmeyen çile!
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CELAL UMUT EREN

Bordo-mavili takım ağustos ayından bu yana şanssızlıklardan kendini kurtaramadı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın planlarını sekteye uğratan bu durumda; Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sturridge, Onazi, Mikel, Abdülkadir Parmak ve son olarak Novak gibi ilk on birin değişilmezleri sıkıntı yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde sakatlıkların kurbanı oldu. Sezon başından itibaren neredeyse her ay bir oyuncusunu sakatlığa bırakmak zorunda kalan bordo-mavililerde en çok Ünal Karaman etkilendi.

Tecrübeli teknik adam, resmi maçlara başladıkları tarihten itibaren en önemli oyuncularını hep sakatlığa bıraktı. Ağustos ayında Abdülkadir Ömür’ün 6 aylık sakatlığı ilk şok oldu. Hemen 1 ay sonra Caleb Ekuban’ın sakatlığı herkesi sarsarken, 2 aydır kullanılamadı.
Geçen sezondan beri devam eden Ogenyi Onazi sorunu da Ünal Karaman’ın çözüm bekleyen sakatlık sıkıntısı. Yeni transferlerden Obi Mikel’in de formsuzluğu ve antrenman eksiği nedeniyle sık sık sakatlık riski taşıması ve son 2 haftayı kaçırması teknik heyeti yine zorladı.
Sezonun flaş transferi Daniel Sturridge de benzer sakatlık sıkıntısıyla sarsıldı. Geçen sezondan beri maç eksiğinin de zorluk çıkarmasıyla Sturridge de verimli olarak takımada yer alamadı. Abdülkadir Parmak’ı bile zaman zaman sakatlığa ayırmak durumunda kalan Ünal Karaman, en son sol bekteki değişilmezi Filip Novak’tan gelen haberle yıkıldı.

Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan Novak’ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sakatlık kabusuyla rotasyonda büyük handikap çeken Ünal Karaman ve teknik ekip, ligin ilk 12 haftasında buna karşın lider Sivasspor’un 1 puan gerisinde 19 puanla 3. sırayı aldı.

Bitmeyen çile

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