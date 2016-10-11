"Biz daha iyi takımız"

İzlanda’nın, Türkiye’yi 2-0 yendiği maçı yorumlayan takım kaptanı Johann Gudmundsson, teknik patron Fatih Terim’in hava şartlarını açıklamasını eleştirdi. 25 yaşındaki başarılı futbolcu hava şartlarının bahane olamayacağını bildirdi.

Gudmundsson, “Türkiye’nin iyi oyuncuları var, fakat teknik direktörleri bu hava sıcaklığına alışık olmadıklarını mı söylüyor? Bu futbol, 11’e 11 oynanıyor ve 1 de top var. Biz daha iyi bir takım olduğumuzu sahada gösterdik” yorumunu yaptı.

İzlanda’nın bir diğer önemli ismi Sigurdsson da daha iyi bir Türkiye beklediklerini ifade etti. Tecrübeli futbolcu, “Onların yapmak istediklerine engel olduk. Harika 2 gol attık ama daha çok atmalıydık. Mükemmel bir maç oldu” ifadelerini kullandı.