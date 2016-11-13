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13.11.2016 - 02:30 |

"Biz kardeşiz"

Antalya’daki milli maç dolu tribünler önünde oynanırken, seyircilerin Türkiye ve Kosova bayraklarıyla bir arada karşılaşmayı izlemesi büyük bir dostluk gösterisi olarak hafızalarda yer aldı.

"Biz kardeşiz"
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Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Antalya Stadı’nda oynanan ilk resmi maçta, satışa çıkarılan 33 bin bilet günler öncesinden tükenirken, tribünler tamamen doldu. Kosovalı taraftarlar da kendileri için ayrılan 500 kişilik yeri büyük ölçüde doldurdu.

Maç öncesi Türk taraftarların yer aldığı tüm koltuklara Türk bayrakları konuldu. Tribünlerde gerçekleştirilen koreografide, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gece gerçekleştirilen bir etkinliğin fotoğrafı yer alırken, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” yazısı bulundu. Saha kenarındaki reklam panolarında ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin isimleri tek tek geçti.

Gecenin en güzel tablolarından biri de, Türkiye ve Kosova bayraklarının bir arada dalgalanması ve “Biz kardeşiz” yazan kaşkolların yer almasıydı. Bu durum büyük bir dostluk gösterisi olarak hafızalarda yer aldı. Milli oyuncular ısınmaya çıktığı zaman taraftarlar, Arda Turan lehine tezahüratlarda bulundu.

Milli Takım seremoniye dev Türk bayrağı eşliğinde çıkarken tribünlerde, ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ pankartı açıldı.

Biz kardeşiz

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