Türkiye Futbol Direktörü, rakip meslektaşının, “Şansla beraberlik aldılar” yorumuna itiraz etti, “Ben futbolda şansa inanmam. Tabii ki bizden çok gol kaçırdılar. Onlar ev sahibi, bu kadar olacak. Bize 1.5 puan versinler. Hırvatistan ile berabere kaldık” dedi.

Hırvatistan deplasmanından bir puan çıkaran Türkiye’nin Futbol Direktörü Fatih Terim, buradan alınan puanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Hırvatistan Teknik Direktörü Caciç’in, “Şansla beraberlik aldılar” yorumuna itiraz eden Terim, “Olabilir, diyebilir... Ama ben futbolda şansa inanmam. 7,32’nin içine atacaksınız. Mesela ben hiçbir şey söylemiyorum. Penaltıdan önce el var. Çarpma değil, düzeltme var. Tabii ki bizden çok gol kaçırdılar. Onlar ev sahibi, bu kadar olacak. Bize 1.5 puan versinler, biz Hırvatistan ile berabere kaldık” dedi.

‘Başlangıç için önemli’

Oyuncuların Türkiye Ligi’nin çok üstünde performans gösterdiğine vurgu yapan Terim, “Hatta oynamayan oyuncularımız da risk aldılar. Hırvatistan, grubumuzun favorisi... Böyle bir takımdan puan almak başlangıç için önemliydi” ifadesini kullandı.

Birçok gencin verdiği mücadeleden mutlu olduğunu söyleyen Terim’in grupla ilgili yorumu ise şöyle oldu:

“Dikkatli olmamız lazım. Herkes, herkesi her yerde yenebilir. Ama oyuncularıma da söyledim, yetmez. Düşünebiliyor musunuz? Dünya devlerinin karşısına aç, istekli, mücadeleden yılmayan, ilk kez milli olan oyuncularla çıkıyoruz. Oynadıkça daha iyi hale geleceğiz. Ozan Tufan çıktı, her yerde oynayabiliyor. Kaleci Volkan’ı söylemeden geçemeyeceğim. Çok iyiydi, iyi gidiyor. Bir kemik kadromuz var. Kadroda 6-7 genç oyuncumuz vardı. Bir de gençler gibi oynayan tecrübelilerimiz var, Topal gibi... Zaman içerisinde başka genç oyuncuları da kadroya katacağız.”