"Bize kimse leke süremez"

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada kulübün şike gibi alçaltıcı bir suça karşı yıllardır her platformda mücadele ettiğinin altı çizilerek, “Hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiler kulübümüze leke süremez, sürmeye kalkamaz” denildi.

Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında oynanan maçların ardından Çaykur Rizespor yönetimi ve teknik heyetinin, bordo-mavili kulübü hedef alan eleştiri ve ithamlarına tepki gösterdi.Kulübün şike gibi alçaltıcı bir suça karşı yıllardır her platformda mücadele ettiği vurgulanarak, “Trabzonspor dün olduğu gibi bugün de sahaya çıkar, futbolunu oynar, yener, yenilir ya da berabere kalır. Hal böyle iken Trabzonspor gibi bir kulübü şike imasıyla suçlamak en hafif tabiriyle ar damarı çatlamışların işidir. Hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiler böyle bir maziye sahip kulübümüze leke süremez, sürmeye kalkamaz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti: “Maalesef iki kardeş şehir arasına nefret tohumu ekme gayreti gösterenleri ibretle izlemekteyiz. Kendi başarısızlığını bir başka kulübe fatura etmek ne sportmenlikle ne de fair play ruhuyla bağdaşmaktadır. Futbol konuşanlara bu noktada düşen sorumluluk, kin ve nefreti yaymak yerine toplumu ortak değerler etrafında birleştirici bir şekilde davranmak olmalıdır.”

Ligden düşen takımların ya da şampiyon olan takımların bir maçla değil 34 maçla sonuca ulaştığına işaret edilerek, “Ne yazık ki futbolda kader değiştirebilecek maçlar, sonuçları itibarıyla sansasyona müsait ortam oluştururlar ve fırsatçılara saldırı imkanı sunarlar. Bizler bu fırsatçılığın önüne geçmek için sorumlu makamlarda oturanlardan bu davranışlardan vazgeçmelerini talep ediyor ve haklarında da hukuki işlem başlattığımızı belirtmek istiyoruz” denildi.