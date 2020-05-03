Bjelica itirafı! 'Gidişini zor kabullendik'

Onur Dinçer / Skorer

Dinamo Zagreb takımı kaptanı Arijan Ademi, kulübü sallayan corona krizi ve teknik direktör Nenad Bjelica'nın ayrılışına yol açan süreçle ilgili ilk kez konuştu. Corona salgını nedeniyle kulübün maaş indirim talebine karşı çıkmasının deneyimli teknik adamın gidişine sebep olan süreçteki etkisini anlattı.



'Görüşme olmadan anons yapıldı'

Kulüp yönetiminin corona süreci nedeniyle indirim talebinin teknik ekip ve futbolcular tarafından kabul edilmemesi hakkında konuşan futbolcu "Maaş indirimi konusu, üzerinde herhangi bir görüşme yapılmadan soyunma odasına bildirildi. Anlaşmak için zamanımız olmadı. Belirlenen indirimin koşullarına yönelik aynı fikirde olmadığımız noktalar vardı. Sonrasında yapılan görüşmelerdeyse anlaşma sağlandı" dedi.



'Bjelica'nın gidişini zor kabullendik'

Sarı-lacivertlilerin görüşme halinde olduğu Hırvat teknik adam Bjelica'nın bu süreçte takımla yollarının ayrıldığına dikkat çeken Ademi "Bjelica'nın gidişini zor kabullendik. Onun yönetiminde çok başarılı sonuçlara imza atmıştık. Kendisiyle telefonda konuştum ve herşey için teşekkür ettim, onun gibi bir teknik adamla çalıştığımdan dolayı gurur duyduğumu ve bu fırsatı yakaladığım için mutlu olduğumu söyledim" diye konuştu.

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