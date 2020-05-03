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HaberlerFenerbahçe Haberleri Bjelica'ya online tanıtım desteği
03.05.2020 - 07:00 |

Bjelica'ya online tanıtım desteği

Fenerbahçe’de görüşmenin ileri aşamalarında Hırvat teknik adama ‘onlinetanıtım desteği verilecek. İnternet üzerinden fotoğraf, video ve bilgi akışıyla salgın sürecinde iletişim korunması amaçlanıyor.

Bjelica'ya online tanıtım desteği
Celal Umut Eren

Fenerbahçe’de hoca adayları arasında ön plana çıkan Nenad Bjelica konusunda koronavirüs şanssızlığı yaşanıyor. Kulüp ve Bjelica arasında yapılan tanışma toplantısında bu konudan özellikle bahsedildi.

Salgın nedeniyle tüm sınırların kapalı olması nedeniyle İstanbul’a ve tesislere ziyaretin yapılamamasının şanssızlık olduğu kaydedildi. Fenerbahçe’de görüşmenin ileri aşamalarında Hırvat teknik adama ‘onlinetanıtım desteği verilecek. İnternet üzerinden fotoğraf, video ve bilgi akışıyla salgın sürecinde iletişim korunması amaçlanıyor.

48 yaşındaki çalıştırıcının da benzer şekilde Fenerbahçe hakkında bilgi alacağı düşünülüyor. Bu nedenle hem video konferanslı toplantılar hem de telefon trafiği daha fazla olacak.

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Bjelicaya online tanıtım desteği

 

 

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