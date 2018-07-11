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11.07.2018 - 02:30 |

Blaise Matuidi sakatlandı

Fransa’da şanssız bir sakatlık oldu. 82. dakikada Eden Hazard ile çarpışan Blaise Matuidi, oyuna devam edemedi.

Blaise Matuidi sakatlandı
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Fransa - Belçika maçından fotoğraflar
Fransa - Belçika maçından fotoğraflar
Fransa - Belçika maçından fotoğraflar
Fransa - Belçika maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Fransa’da şanssız bir sakatlık oldu. 82. dakikada Eden Hazard ile çarpışan Blaise Matuidi, oyuna devam edemedi. Tecrübeli orta saha, sahada yerde kaldıktan sonra devam etmek istedi ancak dizindeki sorun artınca çıkmak zorunda kaldı.

3. kez final

Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası’nda 3. kez finale kaldı. 1998 Dünya Kupası’nda kendi evinde Brezilya’yı 3-0 devirip şampiyon olan Horozlar, 2006’da Almanya’da ise finalde İtalya’ya penaltılarla kaybetti. Fransa, Deschamps yönetiminde 12 yıl sonra yeniden finale kalmayı başardı.


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