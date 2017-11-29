Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Blake Griffin iki ay yok
29.11.2017 - 10:15 | | AA

Blake Griffin iki ay yok

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ta forma giyen Blake Griffin, sol dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan iki ay uzak kalacak.

Blake Griffin iki ay yok
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, Clippers ile Lakers arasında oynanan Los Angeles derbisinde sakatlanarak oyunu terk eden all-star oyuncunun sol dizinde yırtık meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, tedavisine başlanan 28 yaşındaki Griffin'in, sakatlığı nedeniyle sahalardan iki aya kadar uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

Bu sezon 23,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynayanBlake Griffin, sol diz kapağındaki kırık nedeniyle 2009-10 sezonunda takımını yine yalnız bırakmıştı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf şimşek dönemi sona erdi
  2. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  3. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
  4. Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!
    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!
  5. Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor
    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı

Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı

UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

Sıradaki Haber