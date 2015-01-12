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12.01.2015 - 16:11 | | Mehmet ÇİFTÇİ/MADRİD, (DHA)

Blatter'in favorisi Neuer

FIFA Başkanı Blatter, Barcelona'ya barış eli uzattı.

Blatter'in favorisi Neuer
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FIFA Barcelona'ya 18 yaş altındaki oyuncuların transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle iki dönem transfer yasağı getirmesinden doğan ilişkileri düzeltmek için harekete geçti.

FIFA Başkanı Joseph Blatter Altın Top Ödülü galası öncesi İspanyol basınına açıklamalarda bulunarak Barcelona kulübü yetkilileri ile görüşme yapmak istediğini söyledi. FIFA başkanı bu sorunun çözülmesinin zor olmadığını vurgulayarak Katalan ekibinin dünyaya örnek olmasını istediğini söyleyerek "Onlarla barışa hazırız mesajı vermek istiyorum" dedi.

Burada önemli olanın FIFA'nın aldığı kararlara saygı duymak olduğunu da hatırlatan Blatter, Barcelona'nın kazanmak kadar kaybetmeyi de öğrenmesi gerektiğine işaret etti. Josep Blatter son olarak Altın Top adayında favorisinin Alman kaleci Manuel Neuer olduğunu sözlerine etti.

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