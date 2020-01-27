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27.01.2020 - 12:30 | | ANKARA (AA)

Blazers'ı Lillard sırtladı! 50 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı kaydettiği maçta Indiana Pacers'ı 139-129 yendi.

Blazers'ı Lillard sırtladı! 50 sayı...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı kaydettiği maçta Indiana Pacers'ı 139-129 yendi.

Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsılan NBA'de 8 karşılaşma oynandı. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Indiana Pacers mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 50 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk etkili oyunuyla 139-129 kazandı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Hasan Whiteside da 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers cephesinde 27 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Domantas Sabonis ve 28 sayı üreten Jeremy Lamb'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

 Sonuçlar

Denver Nuggets-Houston Rockets: 117-110

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 106-110

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 152-133

New York Knicks-Brooklyn Nets: 110-97

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 97-112

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 123-108

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 114-109

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 139-129

 

 

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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