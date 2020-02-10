Boateng: En sevdiğim pozisyon 10 numara

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde son saatlerinde renklerine kattığı Kevin Prince Boateng basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Harika bir başlangıç yaptığını ifade eden Ganalı futbolcu, "Daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi. Gol atmak herkesi mutlu eder. Golü atmam ve takımın kazanması beni çok mutlu etti. Burada bulunmaktan mutluyum. Mümkün olduğu kadar yüksek sayıda maç oynamayı düşünüyorum. Amacım takıma katkı sağlamak.

"En çok oynamayı sevdiği bölge hangisi?" sorusuna Boateng şu yanıtı verdi: "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Milan haricindeki hiçbir takımında 10 numara pozisyonunda oynamadım. En rahat hissettiğim pozisyon benim için 10 numara pozisyonu."

'3 yıl boyunca kalmam isterim'

Ganalı futbolcu şöyle devam etti: "'Maçta atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce buraya gelebilirmişim' dedi. Burada 3 yıl boyunca kalmak isterim. Tabii bazı noktaları eşime sormam lazım. Sergen Yalçın ile şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız. Hocanın buraya gelmesi, kulübü tekrar ayağa kaldırdı, yukarı taşıdı."