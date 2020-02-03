"Boateng için Beşiktaş doğru tercih"

ONUR DİNÇER

İtalyan gazeteci, Kevin Prince Boateng’in Fiorentina’da yaşanan teknik adam ve sistem değişikliğinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekti, “Güçlü fizik yapısı, liderlik özelliği ve skorer yapısıyla taraftarın seveceği tipte bir oyuncudur. Bu yüzden iyi bir transfer, doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Oynadıkça formu da yükselecektir” dedi

Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin Prince Boateng’in merak konusu olan sağlık ve form durumu ortaya çıktı. Ganalı futbolcunun Serie A’daki performansını yakından takip eden Tuttomercato muhabiri Gaetano Mocciaro, Milliyet’e yaptığı açıklamada sakatlığı büyük ölçüde düzelen Boateng’in form durumunun henüz yeterli durumda olmadığını aktardı.



İtalyan muhabir, “Boateng, Fiorentina’ya büyük umutlarla transfer edilse de yeterince etkili olamadı. Mor Menekşelerde teknik adam değişikliğine gidilmesi bunun en önemli sebebiydi. Futbolcunun transferini eski teknik direktör Montella istemişti. Ancak daha sonra Montella’nın koltuğuna Iachini oturdu. Boateng, Ribery ve Chiesa gibi oyuncuların da varlığı düşünülünce sürekli ilk 11 oyuncusu olamadı, oynadığında çok etkili olamadı” ifadelerini kullandı.

Gaetano Mocciaro şöyle devam etti:



“Boateng, Fiorentina’da 4-3-3 formasyonunda forvet arkası olarak oynamaya başladı. Kötü sonuçların ardından sistem 3-5-2’ye çevrildi, diğer yıldız forvetler tercih edilir oldu. Bu sistemde aranan isim Boateng değildi ve bu yüzden de yeni taktiklere uyum sağlayamayınca bekleneni veremedi. 4-3-1-2’de ya da 4-3-3’te daha efektif olur. Beşiktaş’ta kenarlardan beslenebilen bir oyun yapısı olursa maksimum katkı verecektir. Süper Lig, Serie A’ya göre taktiğin daha az ön planda olduğu bir lig. Bu yüzden İtalya’da yaşadığı sıkıntıyı Beşiktaş’ta daha az yaşayacağını ve daha başarılı olacağını, Las Palmas’taki etkili golcülüğüne döneceğini düşünüyorum. Boateng güçlü fizik yapısı, liderlik özelliği ve skorer yapısıyla da taraftarın seveceği tipte bir oyuncudur. Bu yüzden iyi bir transfer, doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Sakatlığı ciddi değil, şu an zirvede olmayan formu da oynadıkça yavaş yavaş yükselecektir.”

Firmino rolünde

Kevin Prince Boateng, farklı takımlarda oynadığı farklı pozisyonlarla dikkat çekiyor. Schalke’de forma giydiği dönemde orta sahada görev yapan Ganalı oyuncu, Milan döneminde hücuma dönük orta saha olarak rol aldı. Las Palmas, Sassuolo ve Fiorentina’da ikinci forvet ya da zaman zaman santrfor olarak oynadı. Liverpool’da Firmino ve Roma’da Totti’nin oynamış oldukları rol, Boateng’in son dönemdeki görev bölgesine örnek olarak gösteriliyor.

Takımla çalıştı

Ganalı yıldız yeni takımı Beşiktaş’la ilk çalışmasına dün çıktı. Yaklaşık bir ay önce dizinden yaşadığı sakatlığı atlatan Kevin Prince Boateng takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın zaman zaman Boateng’le yakından ilgilenmesi de gözlerden kaçmadı.

Kevin Prince Boateng’in Barcelona’ya Karşı Attığı Goller