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HaberlerBeşiktaş Haberleri Boateng: "Kariyerimde oynadığım en kötü maçlardan biriydi"
06.03.2020 - 22:09 |

Boateng: "Kariyerimde oynadığım en kötü maçlardan biriydi"

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonu Boateng açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonu Boateng açıklamalarda bulundu.

"Belki de kariyerimde oynadığım en kötü..."
"Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana verilebilecek en iyi hediyeyi verdiler. Belki de kariyerimde oynadığım en kötü maçlardan biriydi. Bunu kabul etmem lazım... Ama takım yapması gerekeni yaptı ve galip geldik."

Burak'a övgü
"Burak ile de iyi bir uyumumuz var. Hem saha içinde hem de saha dışında"

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Boateng: Kariyerimde oynadığım en kötü maçlardan biriydi

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