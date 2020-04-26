Boateng patladı! "Hala kızgınım"

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Sky Sports'a Beşiktaş günlerini değerlendirdi. Ganalı futbolcu, "Beşiktaş'ta mutluyum. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörümle hemen kaynaştık. Fiorentina'ya ise hala biraz kızgınım. Vincenzo Montella ile birbirimizi anlayamadık" dedi.

Eski teknik direktörü Montella ile anlaşamadıklarına değinen Boateng, "Fiorentina'ya gerçekten büyük bir istek ve yüksek moral ile gittim. Coşkulu taraftarların olduğu, benim için doğru bir yerdi. Bir süre sonra gol ve asist baskısına maruz kaldım. Aslında hala biraz kızgınım çünkü gerçek Boateng'i gösteremedim. Montella ile birbirimizi anlayamadık. Taktiğini değiştirdi. Artık merkezin daha az topla buluşmasını istiyordu." açıklamasını yaptı.

Fiorentina kariyeri boyunca 14 maça çıkan ve 1 gol atan Boateng, Beşiktaş forması altında ise 6 karşılaşmada iki kez rakip ağları havalandırmıştı.