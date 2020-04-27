Boateng'in karantina korkusu

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Yönetimi’nin koronavirüs salgını nedeniyle yabancı oyunculara verdiği özel izinden yararlanarak 7 Nisan tarihinde “Tahliye uçuşu” kapsamında İtalya’ya giden Kevin Prince Boateng, İstanbul’a dönmek için geri sayıma geçti.

Ailesiyle birlikte üç haftadır Milano’da bulunan ve geçtiğimiz günlerde kulübün Instagram TV yayınına da katılan Ganalı futbolcunun 24 Nisan Cuma günü İstanbul’a dönmek için hazırlık yaptığı, ancak zorunlu karantina koşullarını tam olarak bilmediği için beklemeye geçtiği belirlendi. Siyah-beyazlı yetkililerle iletişim kuran Boateng’in 14 gün süreyle resmi bir kurumda karantinaya girmek zorunda olduğunu öğrendiği ve bu nedenle bir süre daha Milano’da kalmayı kararlaştırdığı ifade edildi.



Otelde kalıyor

Türkiye’deki karantina koşullarının yumuşayabileceğini hesaplayan Boateng’in bir süre daha bekledikten sonra yola çıkmayı planladığı kaydedildi.

Milano’da eşi ve oğluyla kendi evinde kalan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun, İstanbul’da otelde konaklamaları yüzünden de İtalya’da beklemeyi tercih ettiği aktarıldı. Boateng, Beşiktaş Yönetimi tarafından davet edilmesi halinde Milano’dan özel bir uçakla ayrılarak İstanbul’a gelecek. Deneyimli oyuncu karantina sürecinin ardından da takıma katılacak.

Victor Ruiz ve Lens de girecek

Kartal’da Boateng’in yanı sıra Victor Ruiz ile Jeremain Lens de ülkelerinde bulunuyor. Yönetimin verdiği özel izinden yararlanan Victor Ruiz İspanya’ya, Lens ise Hollanda’ya gitmişti. Siyah-beyazlı kulüp tarafından kısa süre içinde İstanbul’a davet edilmeleri beklenen deneyimli futbolcular dönüşte zorunlu karantina sürecine girecek. Ruiz ve Lens 14 günlük sürenin ardından takımla birlikte antrenmanlara çıkabilecek.

Bu arada alacakları için kulübü FIFA’ya şikayet eden Loris Karius’un ise serbest kalmayı beklediği ortaya çıktı. Alman kalecinin, Beşiktaş’la ilişkisini resmen kopardıktan sonra geri dönmemek üzere ülkesine gideceği aktarıldı.