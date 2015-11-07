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07.11.2015 - 22:50 | | RİZE (AA)

"Böbürlenmeye gerek yok ama..."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Böbürlenmeye gerek yok ama..."
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Çaykur Rizespor - Galatasaray: 4-3
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 4-3
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 4-3
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 4-3Haberin Tüm Fotoğrafları

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Fazla böbürlenmeye gerek yok ama oyuncularım, geçen sezonun şampiyonunu, Şampiyonlar Ligi ekibini yendi" dedi.

Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların Anadolu takımlarına karşı oynadıkları maçlarda ibrenin her zaman büyük takımlardan yana olduğunu söyledi.

Galatasaray karşısında geri düştükten sonra oyuncularının çok iyi işler yaptığının altını çizen Karaman, "Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk. Son 20 dakika yapacağımız değişikliklerle, fiziksel üstünlüğü elimize almayı düşünmüştük. 3. dakikada geri düştük. Galatasaray'ın attığı goller hep dönen toplar ve bireysel kaliteden geldi. Bizi baskı altına alarak, yenilen goller değildi. Hücuma çıkınca topu orada tutamadık" diye konuştu.

"Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle goller geldi" diyen Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Galatasaray iyi atağa çıksa, biz de gol yiyebilirdik. Son 15 dakikalık planlamamızı oyuncular çok iyi yaptı. Maçta ezilmedik, çatır çatır oynadık ama Galatasaray kaliteli takım, çok basit top kaybettik. Maçtan sonra kulüp başkanına 'iki tane kaliteli oyuncu alalım' dedim. Maç içinde kaptığımız topları yönlendiremedik. Eksiklerimiz var. Bunlar hep teknik becerilerle ilgili."

Güzel bir galibiyet aldıklarını kaydeden Hikmet Karaman, "Fazla böbürlenmeye gerek yok ama oyuncularım, geçen sezonun şampiyonunu, Şampiyonlar Ligi ekibini yendi. Eksiklerimizi biliyoruz. Sadece bir galibiyet aldık. Hem şehir adına hem de takım adına iyi bir üç puan oldu" ifadelerini kullandı.

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