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13.10.2017 - 09:28 |

Bogdan Bogdanovic sakatlandı

Sacramento Kings'in Los Angeles Clippers'a deplasmanda 104-87 yenildiği karşılaşmada Bogdanovic üçüncü çeyreğin bitimine 2 saniye kala üçlük isabeti buldu.

Bogdan Bogdanovic sakatlandı
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Sırp yıldız periyodun son saniyesinde masa önünden yapılan atışı önlemek isterken yere biçimsiz düştü ve sağ ayak bileğinden sakatlandı. Bogdanovic daha önce Fenerbahçe'de aynı bölgeden sakatlık yaşamıştı.

Bogdanovic oyundan çıkana kadar 19 dakikada 3/4 üç sayı, 2/5 iki sayı isabetiyle 13 sayı attı.

Los Angeles Clippers'ta Milos Teodosic 8 sayı, 6 asistle oynarken DeAndre Jordan 13 sayı, 14 ribaundla double double yaptı, Blake Griffin 18 sayıyla (2/4 üçlük) sahanın skoreri oldu.(Basketfaul)

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