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28.11.2017 - 09:06 |

Bogdanovic Golden State'i son hücumda devirdi!

Sacramento Kings, şampiyonluğun en güçlü adayı Golden State Warriors'u Bogdan Bogdanovic'in son bölümde attığı kritik basketle mağlup etti.

Bogdanovic Golden State'i son hücumda devirdi!
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Skorer- NBA'da Sacramento Kings, şampiyonluğun en güçlü adayı Golden State Warriors'u Bogdan Bogdanovic'in son bölümde attığı kritik basketin ardından 110-106 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic karşılaşma 106-106 devam ederken bitime 12.6 saniye kala takımını öne geçirdi. Son hücumu Warriors kullanamayınca Oracle Arena'dan zaferle ayrılan taraf Kings oldu.

Bogdanovic maçı 12 sayı, 3 asist, 2 ribaund ile tamamladı.

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