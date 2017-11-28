28.11.2017 - 09:06 |
Bogdanovic Golden State'i son hücumda devirdi!
Sacramento Kings, şampiyonluğun en güçlü adayı Golden State Warriors'u Bogdan Bogdanovic'in son bölümde attığı kritik basketle mağlup etti.
Skorer- NBA'da Sacramento Kings, şampiyonluğun en güçlü adayı Golden State Warriors'u Bogdan Bogdanovic'in son bölümde attığı kritik basketin ardından 110-106 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic karşılaşma 106-106 devam ederken bitime 12.6 saniye kala takımını öne geçirdi. Son hücumu Warriors kullanamayınca Oracle Arena'dan zaferle ayrılan taraf Kings oldu.
Bogdanovic maçı 12 sayı, 3 asist, 2 ribaund ile tamamladı.