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02.04.2020 - 16:51 | | AA

Boks milli takım antrenörünün son corona virüs testi negatif çıktı

Daha önce yapılan Kovid-19 testi pozitif olduğu duyurulan milli takım antrenörünün son testi negatif çıktı.

Boks milli takım antrenörünün son corona virüs testi negatif çıktı

Türkiye Boks Federasyonu, daha önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu açıklanan milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'ın, son testinin negatif çıktığını duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Dumlupınar'ın ilk testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Bir süredir tedavi gören milli takım antrenörümüz Seyfullah Dumlupınar'ın yapılan son testi negatif çıkmıştır. Antrenörümüz en yakın zamanda tedavi olduğu hastaneden taburcu edilecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadelesi süren tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için bulunduğu İngiltere'den 17 Mart'ta Türkiye'ye dönen milli takımda Seyfullah Dumlupınar'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

 

Boks milli takım antrenörünün son corona virüs testi negatif çıktı

 

 

 

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