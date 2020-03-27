Boksta 1 sporcu daha pozitif

TÃ¼rkiye Boks Milli TakÄ±mÄ± BaÅŸ AntrenÃ¶rÃ¼ Seyfullah DumlupÄ±nar ile 75 Kg'da mÃ¼cadele eden Serhat GÃ¼ler, 7 gÃ¼n Ã¶nce yÃ¼ksek ateÅŸ nedeniyle hastaneye baÅŸvurmuÅŸtu. Seyfullah DumlupÄ±nar Bayburt'ta, Serhat GÃ¼ler'in ise Ä°stanbul'da yaptÄ±rdÄ±klarÄ± tedaviler olumlu sonuÃ§ verdi ve taburcu edildiler.

Ancak bugÃ¼n gelen haber ile boks camiasÄ± bir kez daha tedirgin oldu. 69 kilo sporcusu Nejat Ekinci koronavirÃ¼s nedeniyle hastanede karantinaya alÄ±ndÄ±. Memleketi Kars'ta bir hastanede kontrol altÄ±nda tutulan Ekinci'nin durumu ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan TÃ¼rkiye Boks Federasyonu BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p GÃ¶zgeÃ§, "Seyfullah DumlupÄ±nar ve Serhat GÃ¼ler'in iyileÅŸmesine sevindik. Åžimdi Nejat'Ä±n durumu ile yakÄ±ndan ilgileniyoruz. Bir an Ã¶nce bu sporcumuzun da koronavirÃ¼sÃ¼ yeneceÄŸini umuyoruz. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu da her gÃ¼n yakÄ±ndan ilgilenip bizden bilgi alÄ±yor, kendisine teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" dedi. Bu arada GÃ¶zgeÃ§ DHA'ya daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Ä°ngiliz yetkilileri suÃ§layarak; boksÃ¶rler ve baÅŸantrenÃ¶re Londra'da Kovid-19 bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Â ve salgÄ±n sÄ±rasÄ±nda Copper Box Arena'daki turnuvanÄ±n asla yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.