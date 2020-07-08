Bol gollü maçlar

1,38 TRABZON-ANTALYA ÜST

Alanya ve Ankaragücü beraberliği ile frene basan Trabzonspor, beklenen patlamayı Galatasaray deplasmanında yaptı, kazanarak zirve yarışının son haftaya kadar süreceğini gösterdi. Eksikler yüzünden daha önce puan kayıpları yaşayan bordo-mavililerde herkes bir bir dönüyor. Ev sahibi takımın Antalya karşısındaki en büyük kozu ideal on birinin geri gelişi olacak. Konuk ekipte ise Podolski ve Bahadır sakat, Hakan Özmert ile Jahovic ise cezalı. Bu kadar eksik Antalya, Trabzon deplasmanında sürpriz yapamaz. Futbolseverler bol gollü bir maç izleyecektir.

1,28 ATALANTA-SAMPDORİA 1

Bu sezonun sürpriz takımı Atalanta, pandemi arasından sonra da 5’te 5 yaptı ve bulunduğu yeri korudu. Ev sahibi zirve yarışından kopsa da Inter’in puan kaybetmesiyle üçüncülük koltuğu için biraz daha ümitlendiler. Sampdoria ise kazanıyor, ancak bu galibiyetler düşme hattından uzaklaşmalarına yetmiyor. Hala kalan haftalar adına içlerinde bir korku var. Konuk ekip Lecce ve SPAL’ı kazanarak çıkışa geçti, ancak bu moralli durumları Atalanta karşısında sürpriz yapmalarına yetmez.

1,30 YOUNG BOYS-THUN ÜST

İç sahada namağlup unvanını sürdüren Young Boys, zirve takibini de bu müthiş performansına borçlu. Ev sahibi hala şampiyonluk umudunu koruyabiliyorsa bu evinde aldığı puanlardan dolayı. Zaten deplasmandaki sonuçlarını biraz daha düzeltmiş olsalardı çoktan zirveye kurulmuşlardı. Thun ise düşmeme mücadelesi veriyor. Young Boys bu maçında favorisi. Oranı yükseltmek isteyen iddaaseverler 2,5 gol üstü seçeneğini de değerlendirebilir.