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05.10.2016 - 02:30 |

"Bol pas yapın, riske girmeyin"

Ukrayna’yı pas oyunuyla yıkmanın planlarını yapan Fatih Terim, “Mümkün olduğu kadar pas yapalım. Rakibe değil, topa karşı agresif olalım” diyerek futbolcularını uyardı.

"Bol pas yapın, riske girmeyin"
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BİLAL MEŞE

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna’yı pas oyunuyla devirmenin planlarını yapıyor. Ay-yıldızlı hoca önceki akşam Konya’da gerçekleşen taktik çalışmasında Ukrayna maçının stratejisi üzerinde durdu.

Ukrayna’nın fizik gücünün yanı sıra agresif bir takım olduğunu belirten Terim, pasa dayalı bir oyunla kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Çift kale maçı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunan ay-yıldızlı hoca, “Şartlar ne olursa olsun pas trafiğini iyi ayarlayın, topa sahip olun, seri paslar yapın. Saha içerisinde sürekli hareketli olun” diye konuştu.

Oyuncularından riske girmemelerini de isteyen Fatih Terim uyarılarını şöyle sürdürdü:

“Maç içinde garanti pas yapın. En az 5 pas yapacaksınız. Eğer boş pozisyon bulamıyorsak, yapabildiğiniz kadar pas yapın. İkili mücadelelerde agresif olalım, fakat rakibe değil, topa karşı sert olalım. Bu konuda hepinizin hassas olması şart. Gerekirse pozisyonunuzdan vazgeçin, asla riske girmeyin. Maç içerisinde boştaki arkadaşınıza hemen pası verin, beklemeyin. Topun bizde kalması şart, buna özen gösterin, hep pas, hep pas yapalım.”

Bu arada Fatih Terim ve yardımcılarının, oyuncularla sık sık bir araya gelerek, moral aşıladıkları aktarıldı. Terim ve kurmaylarının, futbolcularla zaman zaman bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği, zaman zaman da kampta toplu halde toplantılar yapıldığı vurgulandı.

Gözler Terim’de

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim bugün basın toplantısı düzenleyecek. Terim’in, Ukrayna maçı başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendireceği toplantı saat 17:30’da başlayacak. Terim’in; Arda, Selçuk ve Burak’ı kadroya çağırmamasıyla ilgili soruları da yanıtlaması bekleniyor.

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