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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Boldrin: Ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz
16.01.2020 - 13:49 | | RİZE (AA)

Boldrin: Ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin, ikinci yarı alabilecekleri maksimum puanı alıp ligi en üst sırada bitirmek istediklerini söyledi.

Boldrin: Ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz
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Çaykur Rizesporlu Boldrin, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında dün Galatasaray karşısında iyi bir sonuç aldıklarını belirtti.

Taraftarın da bu maçta kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Boldrin, "Galatasaray maçı zaten önemli bir karşılaşmaydı. Her zaman yanımızda oldular. İkinci yarıda da bizim yanımızda olacaklarını belli ettiler. Bu bizi çok sevindirdi. Galatasaray karşısında alınan 1-1'lik skor kötü değil. İstanbul'da da rövanşı var. İkinci maçın sonunda turu atlayan taraf olacağımızı düşünüyorum." dedi.

 Boldrin, ligde sıralama olarak bir hedef koymadıklarını kaydederek, şöyle konuştu: "İkinci yarı ligde alabildiğimiz kadar çok puan almaya çalışacağız. Şu ana kadar iki çok iyi transfer geldi. Daha da iyileri gelebilir. Daha da iyi oyuncularımız gelirse yukarılara oynayabileceğimizi düşünüyorum. İkinci yarı alabileceğimiz maksimum puanı alıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz."

 

 

 

 

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