Bologna hocasÄ± Mihajlovic, Kovid-19'u yendi

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Bologna'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yendiÄŸi bildirildi.Â

Bologna KulÃ¼bÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 51 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n, prosedÃ¼r gereÄŸi ikinci kez yapÄ±lan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve iyileÅŸtiÄŸi belirtildi.Â

Mihajlovic'in yarÄ±ndan itibaren normal ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceÄŸi ifade edildi.Â

KulÃ¼p, 23 AÄŸustosâ€™ta SÄ±rp teknik adamÄ±n Kovid-19'a yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde de Mihajlovicâ€™in yaz tatilini, virÃ¼sÃ¼n Ã¼lkede yayÄ±lma noktasÄ± haline gelen Sardinya AdasÄ±'nda geÃ§irdiÄŸi ve Kovid-19â€™u burada kapmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi belirtilmiÅŸti.Â

Mihajlovic, geÃ§en sezon boyunca da lÃ¶semi tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve bu hastalÄ±ÄŸÄ± da yenmiÅŸti.