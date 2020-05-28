Bologna takÄ±mÄ±nda Kovid-19 ÅŸÃ¼phesi toplu idmanlarÄ± durdurdu

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Bolognaâ€™nÄ±n teknik heyetinde yer alan bir kiÅŸide yeni tip koronavirÃ¼sten (Kovid-19) ÅŸÃ¼phelenilmesi sebebiyle tedbir maksatlÄ± grup halindeki antrenmanlar durduruldu.Â

Bologna kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, takÄ±mdaki son testler doÄŸrultusunda, teknik heyetten bir kiÅŸide Kovid-19 olmasÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenildiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, yeni testlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± ve bunlarÄ±n sonuÃ§larÄ± gelinceye kadar yarÄ±ndan itibaren tedbir maksatlÄ± bireysel idmanlara dÃ¶nÃ¼leceÄŸi, farklÄ± saatlerde ortak alanlar kullanÄ±lmadan faaliyetlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi bildirildi.Â

KulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, sÃ¶z konusu ÅŸÃ¼pheli vakanÄ±n Kovid-19 olduÄŸunun teyidi durumunda, takÄ±mÄ±n kampa alÄ±narak izolasyonun saÄŸlanacaÄŸÄ± ifade edildi.Â

Bologna, Avrupa'da Kovid-19 salgÄ±nÄ±ndan ilk ve ciddi ÅŸekilde etkilenen Ä°talya'da, sÄ±kÄ± karantina tedbirlerinin ilk kez gevÅŸetildiÄŸi 4 MayÄ±s'tan sonra bireysel idmanlarÄ± baÅŸlatan ilk takÄ±mlardan biri olmuÅŸtu.

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