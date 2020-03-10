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Haberler1.Lig Haberleri Boluspor evinde Adanaspor'u 2-1 mağlup etti
10.03.2020 - 16:18 | | İHA

Boluspor evinde Adanaspor'u 2-1 mağlup etti

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adanaspor'u konuk eden Boluspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

Boluspor evinde Adanaspor'u 2-1 mağlup etti

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adanaspor'u konuk eden Boluspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada, Eze’nin ara pasında topla buluşan Etame, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

30. Halilovic’in ceza sahası alanının dışından vurduğu sert şutu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çıkarmayı başardı.

79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Seth, uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada, ceza sahası içine gönderilen ortada Kidric'in aşırttığı meşin yuvarlak İsmail'in önünde kaldı. İsmail Konuk, oluşan karambolde topu filelere gönderdi. 1-1

86. dakikada Melih Okutan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı, düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. 2-1

Boluspor evinde Adanasporu 2-1 mağlup etti

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