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Haberler1.Lig Haberleri Boluspor, Muhammet Arslantaş'ı transfer etti
10.09.2020 - 09:59 | | AA

Boluspor, Muhammet Arslantaş'ı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Medipol Başakşehir forması giyen forvet Muhammet Arslantaş'ı renklerine bağladı.

Boluspor, Muhammet Arslantaş'ı transfer etti
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Ligin ilk karşılaşmasını 12 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile yapacak olan kırmızı beyazlı ekip, çalışmalarını Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde günde tek antrenman yaparak sürdürüyor.

Transfer çalışmalarına da devam eden Boluspor, Medipol Başakşehir forması giyen forvet Muhammet Arslantaş ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Muhammet Arslantaş da kampa katılarak takımla antrenman yapmaya başladı.

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