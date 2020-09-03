Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ı transfer etti
03.09.2020 - 10:33 | | BOLU (AA)

Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ı transfer etti
ABONE OL

Yeni sezona Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde hazırlanan Boluspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile 2 yıllık anlaşma yaptı.

Yapılan anlaşmanın ardından takıma katılan Tugay, çalışmalara başladı. Mersin İdmanyurdu'nda futbola başlayan 26 yaşındaki Tugay Kaçar, Yukatel Denizlispor'da profesyonel futbolcu oldu.

Tugay Kaçar, Ofspor, Kızılcabölükspor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giydi.

Süper Lig'de 10 maçı bulunan Tugay Kaçar, 82 kez TFF 1. Lig maçında görev yaptı ve 12 kez ise milli takım yaş gruplarında forma giydi.

Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçarı transfer etti

    Gençlerbirliği yeni sezona hazırlanıyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ı transfer etti
      Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ı transfer etti
    2. Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini transfer etti
      Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini transfer etti
    3. Emre Belözoğlu: Çalışmayana forma yok
      Emre Belözoğlu: Çalışmayana forma yok
    4. Transfer Haberleri | Garry Rordigues Olimpiakos yolcusu
      Transfer Haberleri | Garry Rordigues Olimpiakos yolcusu
    5. Transfer haberleri | Manuel Fernandes, Trabzonspor'a çok yakın!
      Transfer haberleri | Manuel Fernandes, Trabzonspor'a çok yakın!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe transfer haberleri | Nabil Dirar ayrılıyor! Yeni adresi...

    Fenerbahçe transfer haberleri | Nabil Dirar ayrılıyor! Yeni adresi...

    Transfer haberleri | Aboubakar'dan ters köşe! Beşiktaş derken...

    Transfer haberleri | Aboubakar'dan ters köşe! Beşiktaş derken...

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi

    Transfer haberleri | Marsilya'dan Adem Ljajic bombası

    Transfer haberleri | Marsilya'dan Adem Ljajic bombası

    Sıradaki Haber