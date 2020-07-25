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Haberler1.Lig Haberleri Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı
25.07.2020 - 15:29 | | AA

Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.

Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı
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Bolu ekibi, sezonun tamamlanması ve alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı

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