Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: Bu takım iyi olacak
15.09.2020 - 20:37 | | AA

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: Bu takım iyi olacak

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, takımın bu sene beklentileri karşılayacağını söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: Bu takım iyi olacak
ABONE OL

Bolu ekibi, 21 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması için hazırlık çalışmalarına kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde başladı.

Teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Bolusporlu futbolcular, antrenmanı dar alan çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Teknik direktör Ahmet Taşyürek, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarın hassasiyetini bildiğini belirterek, "Beklentileri belki şu anda, ilk maçta sahaya yansıtamadık. Gerçekten de ben de memnun değilim." dedi.

Taşyürek, şu anda oyunsal bütünlüğü sağlamak adına eksiklerinin olduğunu dile getirerek, "Sürecin başından beri daha birbirini tanımayan, fiziksel olarak çok altlarda gezen bir takım pozisyondayız. Lig devam ediyor. İyi şeyler oluyor. Bu takım iyi olacak. Bu sene beklentileri karşılayacak bir Boluspor olacak." diye konuştu.

Adana Demirspor'un iyi bir takım olduğuna işaret eden Taşyürek, "Demirspor lige iyi başladı. Ama bizim için deplasman maçları şu süreçte daha avantajlı çünkü iç sahada oynadığın zaman alanın tamamını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Biz her maça farklı bakıyoruz. Her geçen haftanın bu takımın üzerine katacağı bir şeyler olduğunu düşünerek oraya en iyi sonucu almak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'ın yeni orta saha transferini canlı yayında duyurdu!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Almanlar duyurdu! 'Sörloth'u intikam için alacak'

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: Bu takım iyi olacak

Floian Thauvin'in PSG Karşısında Galibiyeti Getiren Golü

Fenerbahçe, Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: Bu takım iyi olacak
    Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: Bu takım iyi olacak
  2. Toronto Raptors, başantrenörü Nurse ile sözleşme uzattı
    Toronto Raptors, başantrenörü Nurse ile sözleşme uzattı
  3. Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye veda mesajı
    Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye veda mesajı
  4. Aubameyang 2023'e kadar Arsenal'da
    Aubameyang 2023'e kadar Arsenal'da
  5. Son dakika | Fenerbahçe, Tisserand transferini açıkladı
    Son dakika | Fenerbahçe, Tisserand transferini açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe, Muriqi transferinin maliyetini KAP'a bildirdi

Son dakika | Fenerbahçe, Muriqi transferinin maliyetini KAP'a bildirdi

Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Goncalo Paciencia kiraladı

Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Goncalo Paciencia kiraladı

PFDK'den Galatasaray'a para cezası

PFDK'den Galatasaray'a para cezası

Son dakika | Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, PFDK'ya sevk edildi

Son dakika | Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, PFDK'ya sevk edildi

Sıradaki Haber