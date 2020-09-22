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22.09.2020 - 19:28 | | Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) -

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'ten transfer açıklaması

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek gönüllerinde bir oyuncu olduğunu ve transferini istediklerini belirterek, "Olursa o. Onun dışında yeterince transfer yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'ten transfer açıklaması
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Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın toplantısı düzenledi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Taşyürek, "Bizim bir bölgeyle ilgili ve gönlümüzde adı belli bir oyuncu var. Görüşüyoruz. Onun için geçen haftadan bu yana çok yoğun çalışma sarf ediliyor. O oyuncu bizim şu andaki kimliğimizi değiştirecek bir pozisyonda. 8-10 pozisyonunda oynayabiliyor. Şu an o bölgede oynayan mevcut oyuncularımız daha çok defansif yönü yoğun olan oyuncular. Alacağımız oyuncu iki yönde oynayabilen bir oyuncu. Olursa o. Onun dışında yeterince transfer yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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