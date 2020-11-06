Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Boluspor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
06.11.2020 - 14:41 | | BOLU (AA) -

Boluspor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1.Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Boluspor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABONE OL

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Testler sonrası 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanının sonuçları pozitif çıktı.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcular ile kulüp personelinin takip ve tedavi süreci başlatıldı.

Bolusporda 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Özer Karadaş: Maçın favorisi Fenerbahçe
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Erzurumspor - Göztepe (CANLI)
    Erzurumspor - Göztepe (CANLI)
  2. Beşiktaş iki gün izin yapacak
    Beşiktaş iki gün izin yapacak
  3. Hazard ve Casemiro'nun testleri pozitif!
    Hazard ve Casemiro'nun testleri pozitif!
  4. Galatasaray açıkladı! Falcao yok
    Galatasaray açıkladı! Falcao yok
  5. Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? Fenerbahçe-Konyaspor maçına saatler kaldı...
    Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? Fenerbahçe-Konyaspor maçına saatler kaldı...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildi

Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildi

CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor

CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor

Kasımpaşa - Antalyaspor: 2-2

Kasımpaşa - Antalyaspor: 2-2

Fenerbahçe'de Nando De Colo 3-4 hafta yok!

Fenerbahçe'de Nando De Colo 3-4 hafta yok!

Sıradaki Haber